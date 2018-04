Die Debatte über eine Straffreiheit von Schwarzfahrern ist nicht neu. So hatte unter anderem schon der Deutsche Richterbund dafür plädiert, das Schwarzfahren als Tatbestand aus dem Strafgesetzbuch zu überprüfen und eventuell zu streichen. Grüne und Linke hatten sich diese Forderung zu eigen gemacht und einen entsprechenden Antrag in den Bundestag eingebracht. Eine ähnliche Initiative hatte Nordrhein-Westfalen bereits in den Bundesrat eingebracht.