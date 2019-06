Die schwedische Mannschaft jubelt

Quelle: imago images / Bildbyran

Mitfavorit Schweden hat bei der Fußball-WM der Frauen in Frankreich so gut wie sicher das Achtelfinale erreicht. Die Schwedinnen, die zum Auftakt Chile mit 2:0 bezwungen hatten, gewannen ihr zweites Gruppenspiel gegen Thailand mühelos mit 5:1 (3:0) und haben vor dem abschließenden Spieltag sechs Punkte auf dem Konto.



Die Thailänderinnen, die nach zwei Runden abgeschlagen am Tabellenende der Gruppe F liegen, müssen höchstwahrscheinlich nach ihrem dritten Spiel am kommenden Donnerstag gegen Chile die Koffer packen.