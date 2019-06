Schweden besiegt Chile mit Mühe

Schwedens Kosovare Asllani jubelt mit ihrem Team nach ihrem Treffer.

Quelle: reuters

Schweden hat sich bei der Frauenfußball-WM in Frankreich gegen Chile nur mit viel Mühe mit 2:0 (0:0) durchgesetzt. Die Partie musste wegen eines Gewitters für fast 45 Minuten unterbrochen werden.



Die Schwedinnen spielten schwungvoll nach vorne, scheiterten aber immer wieder an der herausragenden chilenischen Torhüterin Christiane Endler. Kosovare Asllani (83.) erlöste die Schwedinnen in der Schlussphase aber doch noch. Madelen Janogy (90.+4) traf kurz vor dem Abpfiff zum Endstand. Die weiteren Teams in Gruppe F sind die USA und Thailand.