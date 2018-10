Andreas Granqvist und Albin Ekda feiern das 1:0 Quelle: Imago Sport

Schwedens Nationalmannschaft hat ihr Auftaktspiel in der "deutschen" Gruppe F gewonnen und vor dem Aufeinandertreffen mit der DFB-Elf den Druck auf den Weltmeister erhöht. Die Skandinavier besiegten Südkorea mit 1:0 und führen die Gruppe mit Mexiko gemeinsam an.



Nach gutem Beginn der Südkoreaner übernahm Schweden das Kommando, verpasste aber zunächst mehrere gute Chancen. Durch einen Foulelfmeter nach Videobeweis ging Schweden verdient in Führung. Auch danach blieben die Asiaten in der Offensive harmlos, so dass die Skandinavier den Sieg ohne große Probleme nach Hause brachten.