Schweden bleibt weiter torlos

Deutschlands Gruppengegner Schweden ist im letzten Testspiel vor der Abreise zur Fußball-WM nach Russland gegen Peru nicht über ein 0:0 hinausgekommen. In Göteborg blieb der zweite Vorrunden-Kontrahent des DFB-Teams trotz einiger Gelegenheiten zudem zum dritten Mal in Serie ohne eigenes Tor. Emil Forsberg von RB Leipzig, Albin Ekdal vom Hamburger SV und Ludwig Augustinsson von Werder Bremen standen ebenso in der Startelf wie Ex-HSV-Stürmer Marcus Berg.



Peru, Gruppengegner von Dänemark, Frankreich und Australien, blieb durch das Remis dagegen auch im fünften Länderspiel des Jahres ungeschlagen.