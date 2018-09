Was heißt das jetzt für Schweden? Löfven kann nur geschäftsführend im Amt bleiben. In einer ersten Reaktion nach der Abstimmungsniederlage kündigt er an, erst einmal im Amt zu bleiben - auch als Vorsitzender der schwedischen Sozialdemokraten. Er kritisiert den konservativen Block und erinnert ihn an sein Wahlversprechen: Keinerlei Zusammenarbeit mit den Schwedendemokraten. Der Ball liege jetzt beim Parlamentspräsidenten Andreas Norlén, den der schwedische Reichstag einen Tag zuvor gewählt hat.