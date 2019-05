Assange war 2012 in die Botschaft Ecuadors in London geflohen. Sieben Jahre entzog er sich so dem Zugriff der Ermittler. Vergangenen Monat wurde er festgenommen, nachdem Ecuador Assange das politische Asyl entzogen hatte. Der 47-Jährige wurde wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen zu 50 Wochen Haft verurteilt.



Als der Australier in die Botschaft flüchtete, befürchtete er, dass Schweden ihn an die USA ausliefern könnte. Auch dort liegt ein Auslieferungsersuchen vor. Die dortigen Behörden werfen Assange eine Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea - früher Bradley - Manning vor. Ihm drohen in den USA bis zu fünf Jahre Haft.



Er habe Manning geholfen, ein Passwort zu einem Regierungsnetzwerk mit geheimen Dokumenten zu knacken, so der Vorwurf. Es wird vermutet, dass die Anklage nach einer möglichen Auslieferung Assanges in die USA um den Straftatbestand der Spionage ergänzt werden könnte. Dieser sieht jahrzehntelange Haftstrafen und in besonders schweren Fällen sogar die Todesstrafe vor. Wikileaks hatte Hunderttausende geheime Dokumente etwa zu den Kriegen im Irak und in Afghanistan veröffentlicht.