In Schweden würden sie das so nie sagen. Dass der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auch weiterhin Diesel-Fahrzeuge steuerlich fördern will, mag Mikael Damberg nicht so recht kritisieren. Der Diesel sei auch für Schweden nach wie vor eine Alternative. Gerade auf dem Land. Aber: "Der Elektromobilität gehört natürlich die Zukunft. Und diese Entwicklung kommt sicherlich schneller, als so mancher heute glaubt." Es klingt so, als wäre das Autoland Deutschland dabei, vom Ausland überholt zu werden.