Die Wahl war die erste, seit Schweden 2015 etwa 163.000 Einwanderern die Einreise erlaubte. Das waren zwar deutlich weniger als in Deutschland in dem Jahr, aber die höchste Zahl pro Kopf der Bevölkerung in einem europäischen Land. Der Chef der Schwedendemokraten, Jimmy Åkesson, kritisierte noch bei einer Kundgebung am Samstag Löfvens Regierung scharf. Diese ziehe die Interessen von Einwanderern den Bedürfnissen von Bürgern vor, sagte Åkesson.