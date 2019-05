Mats Malm bei der Einführung in die Schwedische Akademie.

Die schwedische Akademie, die den Literaturnobelpreis vergibt, bekommt einen neuen Leiter. Wie das Gremium bekanntgab, soll der Literaturwissenschaftler Mats Malm am 1. Juni den Posten des Ständigen Sekretärs übernehmen und damit Anders Olsson ablösen.



Malm ist Professor für Literaturwissenschaft an der Universität in Göteborg. Der 54-Jährige hat zahlreiche Bücher veröffentlicht und sich als Übersetzer einen Namen gemacht. Er wurde erst vor vier Monaten in die Akademie aufgenommen.