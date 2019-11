Luisa nimmt stellvertretend für Greta den Preis entgegen.

Quelle: Sem van der Wal/anp/dpa

Die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg ist mit dem Internationalen Kinderfriedenspreis ausgezeichnet worden. Die deutsche Fridays-for-Future Aktivistin Luisa Neubauer nahm den Preis der Organisation "Kidsrights" in Den Haag stellvertretend entgegen.



Sie betonte, die Bewegung sei nie für Galas und Preise auf die Straße gegangen. Greta Thunberg konnte den Preis nicht selbst entgegennehmen, weil sie gerade über den Atlantik segelt, um in Spanien an der UN-Klimakonferenz teilzunehmen.