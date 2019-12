Greta Thunberg hat Lissabon erreicht.

Quelle: Melissa Renwick/The Canadian Press/dpa

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist per Segelschiff im Hafen von Lissabon eingetroffen. Sie kehrte aus den USA nach Europa zurück, um an der Klimakonferenz in Madrid teilzunehmen. Der Katamaran "La Vagabonde" mit Thunberg an Bord traf im Hafen der portugiesischen Hauptstadt ein. Sie hatte den Atlantik in drei Wochen mit einer australischen Familie in deren 15 Meter langem Katamaran überquert.



Wegen der klimaschädlichen Auswirkungen des Fliegens hatte sie sich für das Segelschiff entschieden.