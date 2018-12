Königin Silvia feierte ihren Geburtstag ganz privat.

Quelle: Hendrik Schmidt/ZB/dpa

Mit 21 Salutschüssen hat Schweden den 75. Geburtstag von Königin Silvia gewürdigt. Die in Deutschland geborene Monarchin feierte am Sonntag privat im Kreise ihrer Familie auf Schloss Drottningholm außerhalb der Hauptstadt Stockholm.



König Carl XVI. Gustaf hatte dazu die drei gemeinsamen Kinder Victoria, Carl Philip und Madeleine, deren Ehegatten und die Enkelkinder eingeladen. Die Schüsse wurden in Stockholm sowie in drei weiteren Städten im Land abgegeben.