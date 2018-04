Avicii zählte zu den erfolgreichsten DJs der Welt. Mit dem Song "Levels" gelang ihm 2011 der Durchbruch. Er schaffte es, mit elektronischer Tanzmusik in den Mainstream vorzudringen. Avicii hatte 2013 mit "Wake Me Up" mit dem Soul-Sänger Aloe Blacc einen Sommerhit gelandet. Es ist laut der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) der Song mit den zweitmeisten Downloads überhaupt in Deutschland - allein 2013 wurde er rund 850.000 mal verkauft. In Europa war er damals die Nummer eins. Sein mit elektronischer Musik unterlegter Remix von Coldplays "A Sky Full of Stars" (2014) wurde ein weiterer Hit. Als Producer war er für Madonnas Album "Rebel Heart" (2015) tätig.