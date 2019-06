Gedenken in der Kölner Keupstraße: Weiße Tauben als Friedenssymbol

Quelle: Roberto Pfeil/dpa

Mit einer Schweigeminute haben mehrere Hundert Menschen in Köln des Nagelbombenanschlags der Neonazi-Terrorzelle NSU gedacht. Diese hatte den Anschlag am 9. Juni 2004 in der Kölner Keupstraße verübt. 15 Jahre danach wurden weiße Tauben als Friedenssymbol in den Himmel geschickt.



Der Inhaber eines Cafes erinnerte an die Tat. "Es floss Blut aus meinen Ohren", sagte er. "Erst dachten wir an eine Gasexplosion, aber dann sahen wir die Nägel." 22 Menschen wurden verletzt, vier davon schwer.