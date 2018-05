Menschen verfolgen den Gedenkgottesdienst vor der Kathedrale. Quelle: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Ein Jahr nach dem Terroranschlag in Manchester haben die Briten landesweit mit einer Schweigeminute der Todesopfer gedacht. Im Zentrum der Stadt legten Trauernde einen Blumenteppich ab. Prinz William und Premierministerin Theresa May nahmen an einem Gedenkgottesdienst teil. Um exakt 23.31 Uhr (MESZ) sollten die Glocken in der Stadt läuten.



Bei einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande hatte der islamistische Attentäter Salman Abedi am 22. Mai 2017 eine Bombe gezündet. 22 Menschen starben.