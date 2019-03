Ein muslimischer Mann trauert in Christchurch.

Quelle: Vincent Thian/AP/dpa

Mit zwei Schweigeminuten hat Neuseeland der 50 Todesopfer des Anschlags auf zwei Moscheen in der Stadt Christchurch gedacht. In weiten Teilen des Landes stand von 13:32 Uhr bis 13:34 Uhr Ortszeit (1:32 bis 1:34 Uhr MEZ) das Leben still.



In Christchurch selbst nahmen Tausende an einer Zeremonie in der Nähe der Al-Nur-Moschee teil. Allein dort starben 42 Menschen. Als mutmaßlicher Täter sitzt ein 28-jähriger Rechtsextremist aus Australien in Untersuchungshaft. Ihm droht lebenslange Haft.