Schweine auf der Weide (Archiv)

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Mehr Platz, mehr Abwechslung und Stroh zum Wühlen: In den kommenden 20 Jahren muss sich aus Sicht eines Expertengremiums die Haltung von Schweinen und anderen Nutztieren deutlich verbessern. In einem Empfehlungsschreiben an die Bundesregierung fordern sie unter anderem bis 2040 mehr Platz für die Tiere.



Das Gremium war von Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) beauftragt worden, Vorschläge für die Zukunft zu erarbeiten. Uneinig sind sich die Experten über die Finanzierung der Vorschläge.