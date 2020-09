Schweinehalter in einem chinesischen Dorf. Archivbild

Quelle: Guo Quan/FEATURECHINA/dpa/Archivbild vom 11.12.2012

Die Afrikanische Schweinepest hat die Inflation in China im vergangenen Jahr stark ansteigen lassen. Die Verbraucherpreise legten 2019 um 2,9 Prozent zu, berichtete das Statistikamt in Peking. Der Anstieg gehe vor allem auf steigende Nahrungsmittelpreise zurück, die im Dezember um 17,4 Prozent zugelegt hätten. Allein die Schweinepreise hätten sich fast verdoppelt.



Seit mehr als einem Jahr grassiert die Schweinepest in China, dem weltweit größten Produzenten und Verbraucher von Schweinefleisch.