Schweinefleisch.

Die Schweinepest in China lässt die Preise von Fleisch in die Höhe schnellen. Durch die größere Nachfrage sind in Deutschland die Preise für Schweinefleisch im September um 8,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Das berichtet Thomas Els von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft.



Die Preise für Fleischwaren insgesamt hätten um 5,4 Prozent zugelegt. Was die Verbraucher ärgert, sind gute Nachrichten für deutsche Schweinemäster: Sie können besser kostendeckend produzieren.