Die Wildschwein-Vermehrung drückt die Preise. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Die Wildschweinjagd lohnt sich in Deutschland immer weniger. Angesichts der drohenden Afrikanischen Schweinepest und der steigenden Schwarzwildzahlen in den Wäldern haben mehrere Länder begonnen, den Jägern Prämien für erlegte Sauen zu zahlen.



Außerdem sind wegen der rasanten Vermehrung der Tiere die früher üblichen Schonzeiten vielfach verkürzt oder sogar aufgehoben worden. Doch die Preise für das Fleisch sind so tief gesunken, dass sich die Sauenpirsch für viele Jäger nicht mehr lohnt.