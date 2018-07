Welche Verträge werden beim Besuch von Premier Li unterzeichnet? Die wichtigsten betreffen die Autoindustrie. Unter anderem soll eine Regierungserklärung zur Kooperation beim autonomen Fahren unterzeichnet werden. Auch auf Unternehmensseite sind einige Abkommen zu erwarten. Der größte chinesische Batteriekonzern CATL will eine Zellfabrik für Elektro-Autos in Thüringen bauen. BMW will dort groß einkaufen. Als Kanzlerin Angela Merkel im Mai in China war, hatten beide Seiten bewusst auf eine Unterzeichnungszeremonie verzichtet, um sich Abkommen für die Regierungskonsultationen in Berlin aufzusparen.