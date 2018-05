Denn das ist für sie der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinen Informationssendungen. "Wir befinden uns hier in einem sehr kleinen Land, mit vier Landessprachen. 60 Prozent des Staatsgebiets gehört zu den Alpen, und da ist es eben wichtig, dass es neben den privaten Medien auch einen guten Service public gibt, damit wirklich das gesamte Land diese Infos bekommt, die so wichtig sind, gerade hier in einer direkten Demokratie", sagt Laura Zimmermann von der "Operation Libero", einer zivilgesellschaftlichen Bewegung, die für den Erhalt der Fernsehgebühren kämpft.