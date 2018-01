Nach heftigen Schneefällen sind mehrere Orte in den Alpen weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten. Allein in Zermatt im Schweizer Kanton Wallis sind etwa 13.000 Touristen vom Schnee eingeschlossen. In Italien sitzen etwa 5.000 Menschen fest. Auch in Frankreich hat es in den vergangenen Tagen mehr als üblich geschneit.