In den Schweizer Alpen droht, neben den Gefahren im Berggebiet, in Zukunft im Sommer auch Trockenheit – mit Auswirkungen auf die Wasserversorgung kleiner Gemeinden, auf die Landwirtschaft, gar auf die Stromerzeugung durch Wasserkraft. Und im Winter wird der Schnee immer weniger werden: 30 Prozent weniger wird es bis zum Ende des Jahrhunderts sein, selbst dann wenn man weltweit das zwei-Grad-Ziel noch einhalten würde. Ohne weitere Klimaschutzmaßnahmen wären es gar 70 Prozent weniger Schnee, rechnen Forscher am Institut für Schnee- und Lawinenforschung vor. So oder so drohen gravierende Auswirkungen auf den Wintertourismus.



Und eben auch auf die Gletscher in den Alpen - wie zum Beispiel den Aletsch-Gletscher. Ihm droht dasselbe Schicksal wie allen seinen Artgenossen: Sie werden in den kommenden Jahrzehnten ziemlich sicher verschwinden: Bis zum Ende des Jahrhunderts, sagen Wissenschaftler, werden die Alpen nahezu gletscherfrei sein.