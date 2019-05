Wer in den letzten Wochen und Monaten in der Schweiz war, kam an den vielen Plakaten nicht vorbei. Gegner und Befürworter des neuen Waffengesetzes machten mit Sprüchen wie "Nein am 19. Mai - Finger weg vom Schweizer Waffenrecht" oder "Weil mehr dranhängt: JA zum Waffenrecht" Stimmung für die jeweiligen Lager. Ein emotionales Thema.