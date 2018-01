Ganzen Landstrichen, so fürchten Experten, drohe damit der mediale "Blackout". Die Initiative nehme in Kauf, dass nur noch produziert werde, was sich rentiere. Das erhöhe den Einfluss privater Geldgeber. Laura Zimmermann von der Operation Libero, einer zivilgesellschaftlichen Bewegung, die für die Fernsehgebühren kämpft, sagt: "Die Kleinräumigkeit der Schweiz zu kompensieren, dieser Vielfalt auch gerecht zu werden und alles flächendeckend zu berichten, das ist unmöglich. Es gibt keinen Markt, der das selber regeln würde und die Gewährleistung der Information in der Schweiz wäre einfach nicht mehr gesichert."