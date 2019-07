Kunstflieger der Schweizer Luftwaffe. Archivbild

Die Kunstfliegerstaffel der Schweizer Armee wollte am Samstag den vor 100 Jahren gestorbenen Flugpionier Oskar Bider mit einem Überflug über seinen Heimatort ehren. Doch starrten die Anwohner von Langenbruck südlich von Basel vergebens in den Himmel: Die Kunstflieger überflogen den falschen Ort Mümliswil rund drei Kilometer Luftlinie weiter westlich.



"Wir werden mit den Verantwortlichen in Langenbruck sprechen, wie wir das wieder gut machen können", sagte Armeesprecher Daniel Reist.