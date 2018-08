"Die Kühe werden jährlich 0,3 Zentimeter größer - dieser Trend muss gestoppt werden", sagt der Präsident des Züchterverbandes Swissherdbook, Markus Gerber. Züchter suchten gerne Stiere zur Besamung aus, die möglichst ergiebige Euter versprechen. Dass bedeute aber automatisch immer größere Tiere. "Man müsste den Zuchtwert "Euter" weniger gewichten", so Gerber. Die knapp 700.000 Schweizer Kühe geben im Schnitt 7.500 Liter Milch im Jahr, rund doppelt so viel wie in den 60er Jahren. Spitzenkühe kommen auf 12.000 Liter, so Schwarzenberger. "Unser Leitbild ist eine Kuh, die fruchtbar und gesund bleibt und bei möglichst niedrigem Antibiotika-Einsatz das hier wachsende Grundfutter, also Gras und Mais, möglichst effizient in Milch umsetzt."