Notenbank und Regierung warnten dagegen von einem "gefährlichen Experiment" und unabsehbaren Folgen. Nach ihrer Einschätzung wären Kredite teurer geworden, und die Gewinne der Banken längerfristig geschrumpft. Kein Land der Welt hat so ein System. Der Leitzins wäre als geldpolitisches Instrument jedoch weggefallen, die SNB hätte nicht mehr am Devisenmarkt intervenieren können, um den Franken zu schwächen und so die Wirtschaft anzukurbeln. Die SNB selbst lehnte die Initiative ebenfalls ab.