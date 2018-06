Daneben aber können auch Banken Geld schöpfen, und das geht so: Ein Kunde kommt zu seiner Bank und möchte einen Kredit. Den bekommt er bei gegebener Bonität auch meist. Das Geld überweist die Bank dem Kunden auf sein Girokonto, ohne dass sie das vollständig mit Spareinlagen gegenfinanziert. Sie muss nur einen bestimmten Anteil bei der Zentralbank als Sicherheit hinterlegen, das ist die Mindestreserve.



Im Euroraum beträgt die aktuell nur ein Prozent. Vergibt die Bank also einen Kredit von 10.000 Euro, muss sie nur 100 Euro bei der EZB hinterlegen. In der Schweiz liegt dieser Satz bei 2,5 Prozent, da wären also auf 10.000 Franken Kredit 250 Franken fällig. Der Kunde kann das Geld aus dem Kredit auf seinem Konto zunächst liegen lassen, er kann es aber auch direkt etwa in den Bau eines Hauses oder als Firmenkunde etwa in eine neue Produktionsanlage investieren. Dieses Buchgeld macht den weitaus größten Teil unseres Geldes heute aus: Nur 1,1 von 7,8 Billionen Euro in Europa sind Bargeld, also Scheine und Münzen. Was aber, wenn der Kunde sich seine Einlagen auszahlen lassen will, wenn das viele Kunden wollen und die Bank hat gar nicht so hohe Einlagen? Dann droht die Bank zu kollabieren - und gegebenenfalls andere mit sich reißen.