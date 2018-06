Der angeklagte Schweizer bekam eine Bewährungsstrafe. Quelle: Andreas Arnold/dpa/Pool/dpa

Ein Schweizer ist in Frankfurt wegen geheimdienstlicher Tätigkeit zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden. Zudem muss er die Verfahrenskosten tragen und eine Strafe von 25.000 Euro zahlen.



In dem Spionageprozess hatte der 54-Jährige ein Geständnis abgelegt. Das war Teil der Absprache über das Strafmaß. Demnach sollte er Details über die Steuerfahndung in Nordrhein-Westfalen in Erfahrung bringen. Diese hatte CDs mit Daten deutscher Steuerbetrüger aufgekauft.