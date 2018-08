Ich spreche aus der Position des zunehmend Besorgten. Volker Treier, DIHK

"Ich spreche aus der Position des zunehmend Besorgten", sagte auch der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Volker Treier. "Es gibt Ansteckungseffekte". Denn in den Abwärtssog geraten zunehmend auch die Währungen anderer Schwellenländer: So fiel auch die indische Rupie auf ein Allzeittief gegenüber dem US-Dollar. Auch der südafrikanische Rand hat sich in den vergangenen Tagen in Richtung eines neuen Rekordtiefs bewegt. Indonesiens Zentralbank wiederum hat reagiert, nachdem die Währung des Landes auf den tiefsten Stand seit 2015 gefallen war: Nach eigenen Angaben hat auch sie am Freitag massiv am Devisen- und Anleihenmarkt interveniert.