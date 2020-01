Ein Hubschrauber wird in Australien mit Hilfsgütern beladen.

Quelle: Private Michael Currie/ADF/AP/dpa

Angesichts der verheerenden Buschbrände in Australien sind nun tausende Reservisten der Armee im Einsatz. Sie wurden in drei Bundesstaaten im Osten des Landes stationiert, um die Feuerwehr zu unterstützen.



Die Reservisten sollen dabei helfen, die Stromversorgung wiederherzustellen und die Menschen in den Katastrophengebieten mit Lebensmitteln, Wasser und Treibstoff zu versorgen. Die Regierung hatte am Wochenende 3.000 Reservisten mobilisiert, es war die größte Zwangseinberufung in der Landesgeschichte.