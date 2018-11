Im Fall Amri gab es eine ganze Serie von Ermittlungspannen. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Rund ein Jahr nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin fordert nun auch die Unions-Fraktion einen Untersuchungsausschuss im Bundestag zu dem Fall. SPD, Linke und Grüne sind auch dafür, in einem solchen Gremium den schweren Ermittlungspannen in dem Fall auf den Grund zu gehen.



Der Tunesier Anis Amri war am 19. Dezember 2016 mit einem gestohlenen Lastwagen in eine Menschenmenge auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gerast und hatte zwölf Menschen getötet.