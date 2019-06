Anfang Mai sei beispielsweise eine Bilderserie aus den USA an die deutschen Behörden geschickt worden. Dank "technischer Ermittlungen" habe dann der Ort, an dem das Material hergestellt wurde, schnell identifiziert werden können. Vier Tage später habe die Polizei den Täter geschnappt. Münch forderte eine Meldepflicht auch für Deutschland.



In jedem fünften Fall mussten die Ermittler laut Münch die Verfolgung aufgeben, weil die Adressen der Computer, auf denen die Bilder und Daten gespeichert sind, nicht mehr vorhanden waren. Die Möglichkeit, IP-Adressen und Verbindungsdaten bis zu zehn Wochen zu speichern, ist in Deutschland aufgrund eines Gerichtsurteils ausgesetzt, bis eine Regelung auf EU-Ebene vorgegeben wird. Ein weiteres Problem der Ermittler sei die riesige und weiter wachsende Datenmenge, die ausgewertet werden müsse, sagte Münch.