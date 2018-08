Einen Lichtblick gibt es allerdings. Nachdem wir den heutigen Tag und die Nacht überstanden haben, beruhigt sich das Wetter am Wochenende erst einmal deutlich. Nur südlich der Donau und an der Nordsee sind am Freitag noch Schauer und einzelne Gewitter unterwegs. Sonst ist es freundlich bei hinter der Kaltfront deutlich zurückgegangenen Temperaturen von 18 bis 27 Grad. Auch am Samstag und am Sonntag herrschen mit 19 bis 31 Grad angenehme Sommertemperaturen bei einem meist trockenen Sonne-Wolken-Mix. Außerdem kann man nachts endlich mal wieder durchlüften.