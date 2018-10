Eine Brücke über dem Fluss Neath im Süden von Wales. Quelle: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Die schlimmsten Überschwemmungen seit etwa 30 Jahren haben in Wales mindestens einen Menschen das Leben gekostet. Der Mann sei in der Ortschaft Cwmduad in Westwales bei einem Erdrutsch getötet worden. Das teilte die Regierungsbehörde Natural Resources Wales mit. Der Starkregen hält in Teilen von Wales noch an, doch die Lage verbessere sich.



Stürme waren mit schweren Regenfällen und Winden über einige Gebiete in Wales gezogen. Mehrere Flüsse traten über die Ufer, ganze Ortschaften stehen unter Wasser.