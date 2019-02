In Nigeria gab es mehrere Tote nach Überschwemmungen.

Quelle: Rafiq Maqbool/AP/dpa

Mindestens 49 Menschen sind nach Unwettern und Überschwemmungen in Nigeria ums Leben gekommen. Wie lokale Behörden berichteten, blieben zudem zunächst noch mindestens 20 Menschen vermisst.



Nach heftigem Regen lief demnach das Wasser an einem Damm in Katsina über und überflutete mehrere Dörfer. Katsina liegt im Norden des Landes und grenzt an den Nachbarstaat Niger. Mehr als 500 Häuser seien zerstört worden. Auch hunderte Tiere wurden durch die Wassermassen getötet.