Das Unglück in Österreich passierte beim Auftakt eines Sommerfestes der Freiwilligen Feuerwehr in St. Johann am Walde, rund 70 Kilometer südlich von Passau. Eine Sturmböe hatte das Festzelt mit 650 feiernden Gästen in der Nacht zu Samstag umgerissen. Mindestens 20 Menschen seien schwer und mehr als 100 leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Unglücksstelle war am Morgen ein Ort der Verwüstung: Biertische und Bänke lagen umgestürzt am Boden, Holzteile- und Metallstangen ragten in die Luft, dazwischen lagen zerrissene Planen.