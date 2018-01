Heftige Unwetter haben in Oberösterreich ein Festzelt mit 650 Feiernden zum Einsturz gebracht. Zwei Besucher kamen ums Leben, mindestens 120 wurden verletzt. Das Unglück passierte beim Auftakt eines Sommerfestes der Freiwilligen Feuerwehr in St. Johann am Walde rund 70 Kilometer südlich von Passau. Zerschmetterte Biertische und Bänke lagen am Boden. Pfosten der Zeltkonstruktion waren auf sie gekracht. Zerrissene Planen lagen dazwischen. Holzteile- und Metallstangen ragten in die Luft.