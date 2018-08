Die Regierung werde "natürlich" alles in ihrer Macht Stehende tun, damit die Feuer schnell unter Kontrolle kämen. Allein die drei größten Brände in den Gegenden Gävleborg, Jämtland og Dalarna in der Mitte Schwedens nördlich von Stockholm umfassten nach Behördenangaben am Donnerstag 20.000 Hektar. Wälder im Wert von rund 600 Millionen Kronen (fast 60 Millionen Euro) seien bisher zerstört worden.



Der schlimmste Brand wütet in der Kommune Ljusdal, nach Einschätzung der Rettungskräfte stehen hier allein mehr als 8.500 Hektar in Flammen, eine Fläche 25 mal so groß ist wie der Central Park in New York. Die "Brandfront" sei 55 Kilometer lang. Das Dorf Kårböle etwa 380 Kilometer nördlich von Stockholm ist inzwischen auf drei Seiten von Flammen eingeschlossen. Innerhalb weniger Stunden hatte sich das brennende Gebiet verdoppelt, wie ein Rettungsdienst-Sprecher der Zeitung "Aftonbladet" sagte. Daraufhin habe man die Bewohner am Mittwochabend in Sicherheit gebracht.