Der iranische Beschuss Israels zeige, dass US-Präsident Donald Trump mit seinem Rückzug aus dem Atomabkommen die richtige Entscheidung getroffen habe, sagte dagegen US-Präsidialamtssprecherin Sarah Sanders. Trump hatte die Aufkündigung auch mit der aggressiven Außenpolitik des Landes begründet und ausdrücklich die Destabilisierung durch Iran in Israels Nachbarschaft kritisiert.



Zwar verurteilte auch Merkel die Angriffe auf israelische Militärstellungen. Die Kanzlerin habe Teheran aufgefordert, "zur Deeskalation in der Region beizutragen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Gleichzeitig versicherte sie dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani in einem Telefonat, dass Deutschland ebenso wie Frankreich und Großbritannien am Atomabkommen festhalten wolle. Auch warb sie für erweiterte Verhandlungen mit Teheran. Dabei solle es etwa um das Raketenprogramm der Islamischen Republik und der Rolle des Landes in Syrien und im Jemen gehen.