Das Leben im All hat seine Tücken für den menschlichen Körper, so viel wissen wir inzwischen. Auch wenn die Astronauten mit permanentem Training ihrem Muskel- und Knochenschwund entgegenarbeiten. Am Institut für Weltraummedizin der Charitè in Berlin haben Forscher einen Sensor entwickelt, um die Körpertemperatur der Astronauten zu messen.