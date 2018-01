Rettungskräfte suchen im Fluss Mantaro nach Opfern des Unfalles Quelle: -/Region Policial Huancavelica/dpa

Bei einem Busunfall in Peru vor rund einer Woche sind zwei Studenten aus Baden-Württemberg tödlich verunglückt. Zwei weitere Studenten aus Karlsruhe werden noch vermisst. Bei den Toten handelte es sich um einen Mann und eine Frau.



Nach peruanischen Quellen wurden bislang zwölf Tote geborgen. Mindestens 19 Menschen erlitten Verletzungen, mehrere werden vermisst. Die Bergung gestaltet sich schwierig, weil der Bus in einem extrem unzugänglichen Gebirge verunglückte und in einen Fluss stürzte.