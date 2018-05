Nur wenige Überlebende konnten geborgen werden. Quelle: Joaquin Hernandez/XinHua/dpa

Bei einem Flugzeugabsturz in Kuba sind fast alle 110 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Die Boeing 737-200 war kurz nach ihrem Start in Havanna mit 104 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern abgestürzt, wie die Behörden mitteilten. Drei Frauen wurden nach Angaben von Staatsmedien lebensgefährlich verletzt aus dem Flugzeugwrack geborgen. Kubas neuer Staatschef Miguel Diaz-Canel besuchte die Absturzstelle.



Der Inlandsflug sollte ins 670 Kilometer östlich gelegene Holguin gehen.