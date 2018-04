Militärflugzeug in Algerien abgestürzt. Quelle: Anis Belghoul/AP/dpa

Bei dem Absturz eines Militärflugzeuges in Algerien sind dem privaten TV-Sender Ennahar zufolge 257 Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine vom Typ Iljuschin war Berichten zufolge nahe der Hauptstadt Algier abgestürzt.



Medien berichteten, die Maschine russischer Bauart sei kurz nach dem Start in der Provinz Blida im Norden des Landes abgestürzt. Die Absturzursache war zunächst unklar. An Bord des Flugzeugs sollen sich Armeeangehörige befunden haben.