Beschädigte Autos in der türkischen Hauptstadt Ankara. Quelle: -/Xinhua/dpa

Starke Regenfälle und Gewitter haben in der türkischen Hauptstadt Ankara zu schweren Schäden geführt. Besonders hart traf es den Bezirk Mamak. Dort riss eine Flutwelle mehr als hundert Fahrzeuge mit sich, berichtet die Nachrichtenagentur dha. Mehrere Menschen seien verletzt und zahlreiche Läden beschädigt worden.



Durch die Wucht des Wassers wurde teilweise der Asphalt von den Straßen gerissen. In den nächsten Tagen rechnet das Meteorologische Institut in Ankara weiter mit starken Regenfällen.