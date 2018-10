In Italien wüten schwere Unwetter. (Symbolbild) Quelle: Alejandro Garcia/EFE/dpa

Wegen der schweren Unwetter in Italien sind in Ligurien alle Häfen geschlossen worden. Ankommende Schiffe müssten auf ein Ende des Sturmes warten, teilte Regionalpräsident Giovanni Totti in Genua mit.



Acht bis zehn Meter hohe Wellen brachen sich an der Küste, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. In Rapallo ließ der Sturm Jachten aufs Ufer krachen. Rapallo liegt 30 Kilometer von Genua entfernt, dem wichtigsten Hafen der Region. In ganz Ligurien waren 22.000 Haushalte ohne Strom.