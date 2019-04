Manuel Charr ist neuer Schwergewichtsweltmeister.

Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Manuel Charr ist Boxweltmeister im Schwergewicht. Der 33 Jahre alte Kölner gewann in Oberhausen den Titel des Verbandes WBA durch einen einstimmigen Punktsieg gegen den Russen Alexander Ustinow.



Der Kölner beeindruckte den Russen mit zunehmender Kampfdauer durch seine Schnelligkeit. In der achten Runde hatte er seinen Gegner sogar am Boden. Charr ist damit der erste deutsche Schwergewichtsweltmeister seit Max Schmeling vor 85 Jahren. Für Charr ist es im 35. Profikampf der 31. Sieg.